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Солдат НАТО не будет на Украине, пока там ведутся боевые действия — МО Нидерландов

17:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не станет направлять миротворческую миссию на Украину, пока на ее территории продолжается специальная военная операция РФ. Об этом в среду сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед экстренной встречей министров обороны стран НАТО по ситуации на Украине.

«Боюсь, что пока еще слишком рано говорить об этом. <…> Очень сложно представить себе миротворческую миссию [НАТО на Украине], пока там все еще ведутся боевые действия», — заявила министр, отвечая на просьбу прокомментировать предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину вооруженную миссию НАТО. Она также добавила, что перед принятием подобного решения необходимо добиться прекращения огня на Украине, вывода оттуда российских войск, а также заключения соглашения между Россией и Украиной.

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