Текущие события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике — Путин
17:15 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил президент России Владимир Путин.
«Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам и вообще всему миру», — заявил он, открывая в среду совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.
НОВОСТИ
- 18:05 16.03.2022
- Патриарх Кирилл поговорил с папой Франциском
- 17:47 16.03.2022
- Борьба со всем русским сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии — Путин
- 17:36 16.03.2022
- Операция ВС РФ на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами — Путин
- 17:34 16.03.2022
- Путин видит все признаки агрессии в санкционной политике Запада в отношении РФ
- 17:30 16.03.2022
- РФ будет уважать право собственности иностранных компаний — Путин
- 17:27 16.03.2022
- РФ не могла обеспечить свою безопасность, кроме как спецоперацией на Украине — Путин
- 17:26 16.03.2022
- В РФ будут увеличены МРОТ, зарплаты бюджетников и все соцвыплаты — Путин
- 17:22 16.03.2022
- Зеленский призвал Конгресс США ввести санкции против всех действующих российских политиков
- 17:00 16.03.2022
- Солдат НАТО не будет на Украине, пока там ведутся боевые действия — МО Нидерландов
- 16:32 16.03.2022
- Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать