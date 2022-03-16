Текущие события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике — Путин

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил президент России Владимир Путин.

«Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам и вообще всему миру», — заявил он, открывая в среду совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.