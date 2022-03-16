Зеленский призвал Конгресс США ввести санкции против всех действующих российских политиков
17:22 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США ввести санкции против всех действующих российских политиков, а также потребовал от всех американских компаний уйти из России.
«Необходимы новые пакеты санкций, все время, каждую неделю», — заявил Зеленский, обращаясь в среду по видеосвязи к членам обеих палат Конгресса США. «Мы предлагаем, чтобы Соединенные Штаты ввели санкции против всех политиков в Российской Федерации, которые остаются на своих постах и не порвут связи с теми, кто несет ответственность за агрессию против Украины, от членов Госдумы до самого последнего чиновника», — сказал Зеленский.
«Все американские компании должны покинуть Россию, ее рынок немедленно», — потребовал президент Украины. Он призвал членов Конгресса оказать давление на компании, которые действуют в их избирательных округах, чтобы они ушли из России. Зеленский также призвал запретить завоз российских товаров во все американские порты.
Зеленский поблагодарил американские власти и лично президента Джо Байдена за помощь, в частности, за поставки оружия и введение санкций против России. Однако он призвал членов обеих палат Конгресса США «сделать больше» для поддержки украинских властей.
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