В РФ будут увеличены МРОТ, зарплаты бюджетников и все соцвыплаты — Путин
17:26 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — указал глава государства.
Кроме того, он поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.
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