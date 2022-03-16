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В РФ будут увеличены МРОТ, зарплаты бюджетников и все соцвыплаты — Путин

17:26 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — указал глава государства.

Кроме того, он поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

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