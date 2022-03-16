РФ не могла обеспечить свою безопасность, кроме как спецоперацией на Украине — Путин

17:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой народных республик, это не стало бы окончательным решением и не сняло бы угрозы для России.

«Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», — сказал Путин.

«Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены», — подчеркнул президент.