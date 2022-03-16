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РФ будет уважать право собственности иностранных компаний — Путин

17:30 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ в отличие от Запада будет уважать права собственности иностранных компаний.

«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», — пообещал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

«Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», — указал Путин. «При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности», — отметил президент.

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