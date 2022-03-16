Путин видит все признаки агрессии в санкционной политике Запада в отношении РФ
17:34 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин констатировал, что санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии.
«Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный, неприкрытый характер. Западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом», — подчеркнул глава российского государства в среду на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов страны.
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