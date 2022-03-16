Операция ВС РФ на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами — Путин
17:36 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция России на Украине развивается успешно и проходит строго в соответствии с планами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, открывая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — подчеркнул он.
По словам российского лидера, «Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе». «Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени, и наши вооруженные силы сорвали эти планы», — отметил Путин.
Президент РФ указал, что «в Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они ее вели». «Не прекращали попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье, все последние годы продолжались боевые действия на Донбассе, обстрелы мирных населенных пунктов», — перечислил он, добавив, что за это время погибли почти 14 тыс. мирных граждан, в числе которых дети.
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