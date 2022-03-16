Борьба со всем русским сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии — Путин

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю борьбу со всем русским за рубежом с антисемитскими погромами в фашистской Германии.

«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова — все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», — сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ. «Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу», — перечислил Путин. По его оценке, пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру».

«Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», — считает российский лидер.