Борьба со всем русским сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии — Путин
17:47 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю борьбу со всем русским за рубежом с антисемитскими погромами в фашистской Германии.
«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова — все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», — сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ. «Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу», — перечислил Путин. По его оценке, пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру».
«Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», — считает российский лидер.
НОВОСТИ
- 18:05 16.03.2022
- Патриарх Кирилл поговорил с папой Франциском
- 17:36 16.03.2022
- Операция ВС РФ на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами — Путин
- 17:34 16.03.2022
- Путин видит все признаки агрессии в санкционной политике Запада в отношении РФ
- 17:30 16.03.2022
- РФ будет уважать право собственности иностранных компаний — Путин
- 17:27 16.03.2022
- РФ не могла обеспечить свою безопасность, кроме как спецоперацией на Украине — Путин
- 17:26 16.03.2022
- В РФ будут увеличены МРОТ, зарплаты бюджетников и все соцвыплаты — Путин
- 17:22 16.03.2022
- Зеленский призвал Конгресс США ввести санкции против всех действующих российских политиков
- 17:15 16.03.2022
- Текущие события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике — Путин
- 17:00 16.03.2022
- Солдат НАТО не будет на Украине, пока там ведутся боевые действия — МО Нидерландов
- 16:32 16.03.2022
- Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать