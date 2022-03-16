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Патриарх Кирилл поговорил с папой Франциском

18:05 16.03.2022 Источник: НГ Религии

16 марта 2022 года при помощи средств удаленной связи состоялась беседа патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, сообщил в среду официальный сайт РПЦ.


Со стороны Русской православной церкви в разговоре приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и сотрудник секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям И.А. Николаев. От Римско-католической церкви присутствовали глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и сотрудник Совета священник Яромир Задрапа.


Патриарх выразил удовлетворение в связи с возможностью организации разговора. Далее состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям РПЦ и РКЦ по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира. Папа и патриарх также обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия.


Редакция НГ-религий

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