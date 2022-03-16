Путин: На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой
18:25 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, бизнесу предстоит перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. «От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, понимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы», — сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
«Прошу правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию административных, регуляторных барьеров неоправданных. Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения острых, самых насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями», — добавил глава государства.
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