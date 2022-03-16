ВОЗ отложила инспекционную поездку в Россию по поводу "Спутника V"
18:30 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы предполагали начать инспекции в России начиная с 7 марта, но эти инспекции были отложены на более поздний срок», — сказала она. В качестве причины Симао назвала «воздействие нынешней ситуации, включая возможности для полета» в РФ.
Этот вопрос обсуждался с российскими партнерами, и «новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», заверила помощник генерального директора ВОЗ.
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