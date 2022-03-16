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ВОЗ отложила инспекционную поездку в Россию по поводу "Спутника V"

18:30 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планировала приступить 7 марта к инспекциям в России, касающимся российской заявки на включение вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в условиях пандемии коронавируса. Однако инспекции были отложены ввиду «нынешней ситуации, включая возможности для полета» в РФ, заявила в среду на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«Мы предполагали начать инспекции в России начиная с 7 марта, но эти инспекции были отложены на более поздний срок», — сказала она. В качестве причины Симао назвала «воздействие нынешней ситуации, включая возможности для полета» в РФ.

Этот вопрос обсуждался с российскими партнерами, и «новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», заверила помощник генерального директора ВОЗ.

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