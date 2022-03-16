Путин отметил, что военнослужащие из Чечни выполняют свой долг в спецоперации в "высшей степени достойно"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие из Чечни в высшей степени достойно выполняют свой воинский долг на Украине, как и их товарищи по оружию из других регионов РФ. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, обратившись к главе Чечни Рамзану Кадырову на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

«Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас. Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие, военнослужащие, которые принимают участие в операции, <…> выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно», — сказал Путин.