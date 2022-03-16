0
0
110
НОВОСТИ

Международный суд ООН вынес решение по поводу спецоперации РФ на Украине

19:10 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна немедленно остановить военную операцию на Украине, начатую 24 февраля. Соответствующее решение вынес в среду Международный суд ООН.

РФ должна приостановить проведение военной операции, «целями и задачей которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины», заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение об обеспечительных мерах.

Она также призвала стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усугубить конфликт, и напомнила, что решения суда по обеспечительным мерам являются обязательными для исполнения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 16.03.2022
Подоляк: Мы работаем над документами, которые президенты РФ и Украины смогут обсудить в дальнейшем и подписать
0
0
19:30 16.03.2022
Росстат фиксирует ускорение роста цен на некоторые продукты питания и товары первой необхидомости
0
44
19:20 16.03.2022
Рубль 16 марта укрепился по отношению к евро и доллару
0
72
18:46 16.03.2022
Собянин: Спецоперация обеспечивает безопасность России и ее будущего
0
121
18:40 16.03.2022
Путин отметил, что военнослужащие из Чечни выполняют свой долг в спецоперации в "высшей степени достойно"
0
132
18:30 16.03.2022
ВОЗ отложила инспекционную поездку в Россию по поводу "Спутника V"
0
135
18:25 16.03.2022
Путин: На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой
0
184
18:05 16.03.2022
Патриарх Кирилл поговорил с папой Франциском
0
202
17:47 16.03.2022
Борьба со всем русским сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии — Путин
0
221
17:36 16.03.2022
Операция ВС РФ на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами — Путин
0
306

Возврат к списку