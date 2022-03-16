Международный суд ООН вынес решение по поводу спецоперации РФ на Украине

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна немедленно остановить военную операцию на Украине, начатую 24 февраля. Соответствующее решение вынес в среду Международный суд ООН.

РФ должна приостановить проведение военной операции, «целями и задачей которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины», заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение об обеспечительных мерах.

Она также призвала стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усугубить конфликт, и напомнила, что решения суда по обеспечительным мерам являются обязательными для исполнения.