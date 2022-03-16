Рубль 16 марта укрепился по отношению к евро и доллару
19:20 16.03.2022 Источник: Интерфакс
Цена последней сделки к этому моменту составила 108,00 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 105,10-110,10 руб./$1.
Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в среду по данным на 19:00 МСК снизился на 129,24 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 118,4379 руб./EUR1.
Цена последней сделки к этому моменту составила 117,6975 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 117,205-119,88 руб./EUR1.
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