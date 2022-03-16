Росстат фиксирует ускорение роста цен на некоторые продукты питания и товары первой необхидомости

19:30 Источник: Интерфакс

Цены на сахар в РФ за неделю с 5 по 11 марта повысились на 12,8%, сообщил Росстат в среду.Это стало самым высоким темпом роста на продовольственном рынке за неделю.Неделей ранее рост составлял 3,3%. С начала года сахар подорожал на 20,4%.

Цены на помидоры за неделю повысились на 12,3% (на 7,7% неделей ранее), на бананы - на 11,3% (на 7,2%). С начала года помидоры подорожали на 44,9%, бананы - на 38,3%.

В остальных секторах продовольственного рынка темпы роста были значительно ниже, но по сравнению с предыдущей неделей они существенно ускорились. Так, соль подорожала на 3% (на 1,5%), чай - на 1,8% (на 0,7%), подсолнечное масло - на 1,7% (на 0,7%), сливочное масло - на 1,4% (на 0,5%), яйца - на 1,4% (на 0,4%).

Темпы роста цен на плодоовощную продукцию, кроме капусты, ускорились до 4,8% против 2,9% неделей ранее. Так, картофель подорожал на 1,9% (на 0,5%), капуста - на 2,8% (на 3%), лук - на 2,3% (на 1,3%), свекла - на 1,6% (на 1,1%), морковь - на 3,4% (на 2,6%), яблоки - на 2,6% (на 1,6%). В то же время огурцы стали дешевле на 1,2% (на 0,9% неделей ранее).

Заметно подорожала и продукция для детского питания. Цены на сухие молочные смеси повысились на 4,1% (на 1,1%), на овощные консервы - на 2,5% (на 2,4%), на фруктово-ягодные консервы - на 1,9% (на 1%).

Недельный рост потребительских цен на некоторые товары первой необходимости и предметы одежды в РФ ускорился, следует из данных Росстата.

Так, с 5 по 11 марта детские бумажные подгузники подорожали на 4,86% (неделей ранее на 2,15%), женские гигиенические прокладки - на 2,86% (1,23%), туалетная бумага - на 2,83% (1,35%), сообщил Росстат.

Цены на зубные щетки выросли на 1,31% (0,89% на предыдущей неделе), зубную пасту - на 2,56% (1,44%), шампунь - на 2,77% (1,32%), туалетное мыло - на 2,07% (1,07%), стиральный порошок - на 3,6% (1,29%), хозяйственное мыло - на 1,59% (1,34%).