Подоляк: Мы работаем над документами, которые президенты РФ и Украины смогут обсудить в дальнейшем и подписать
19:45 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, для урегулирования конфликта необходимы «прямые переговоры двух президентов». «Это вопрос, над которым мы работаем на мирных переговорах. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить в дальнейшем и подписать», — сказал он в интервью американскому каналу PBS, фрагмент которого был опубликован в среду в телеграм-канале Подоляка.
По его мнению, это может случиться скоро.
Подоляк также выразил уверенность в том, что в ближайшие дни удастся достигнуть договоренности о прекращении огня.
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