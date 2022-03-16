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НОВОСТИ

В Минобороны РФ сообщили, что найдена карта Украины с местами хранения ядовитых веществ

20:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — сказал он.

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