В Минобороны РФ сообщили, что найдена карта Украины с местами хранения ядовитых веществ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — сказал он.