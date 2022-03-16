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Вопрос о разрыве дипотошение РФ и Великобритании не стоит - Посол Келин

21:10 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не стоит, заявил в среду посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий и чего-либо другого. Поэтому постановка вопроса в таком ключе сейчас не своевременна. Я думаю, что посольства сейчас особенно нужны как России в Великобритании, так и Великобритании в России», — сказал он, отвечая на вопрос, существует ли вероятность разрыва отношений между Москвой и Лондоном.

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