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НОВОСТИ

В "Единой России" считают, что Аркадия Дворковича надо лишить поста главы фонда "Сколково"

21:55 16.03.2022 Источник: Интерфакс

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что бывший вице-премьер РФ, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович должен быть лишен поста главы фонда "Сколково".

"Единая Россия" выступает за немедленное увольнение Дворковича, цитирует пресс-служба партии. Причина - его высказывания в западных СМИ об украинском кризисе.

Турчак подверг критике высказывания Дворковича в западных СМИ о российской политике в отношении Украины и о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE.

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