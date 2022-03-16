В "Единой России" считают, что Аркадия Дворковича надо лишить поста главы фонда "Сколково"
21:55 16.03.2022 Источник: Интерфакс
"Единая Россия" выступает за немедленное увольнение Дворковича, цитирует пресс-служба партии. Причина - его высказывания в западных СМИ об украинском кризисе.
Турчак подверг критике высказывания Дворковича в западных СМИ о российской политике в отношении Украины и о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE.
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