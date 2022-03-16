Украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами - МО РФ

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона обстреляла колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России на харьковском направлении, четыре человека погибли. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал генерал.