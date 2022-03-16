Украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами - МО РФ
22:15 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал генерал.
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