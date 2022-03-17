Болсонару в феврале просил Путина о помощи в проекте создания атомной подлодки в Бразилии - СМИ

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву в середине февраля попросил Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки. Об этом сообщила газета Folha de So Paulo.

Поводом для обращения, по данным издания, послужил отказ США помочь Бразилии с ее проектом создания атомной подлодки. Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива. Помимо этого, ВМС Бразилии в 2021 году приступили к испытаниям ядерной силовой установки, где мог бы пригодиться опыт российских специалистов. Коммерсантъ