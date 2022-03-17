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Болсонару в феврале просил Путина о помощи в проекте создания атомной подлодки в Бразилии - СМИ

09:05 17.03.2022 Источник: Коммерсант.ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву в середине февраля попросил Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки. Об этом сообщила газета Folha de So Paulo.

Поводом для обращения, по данным издания, послужил отказ США помочь Бразилии с ее проектом создания атомной подлодки. Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива. Помимо этого, ВМС Бразилии в 2021 году приступили к испытаниям ядерной силовой установки, где мог бы пригодиться опыт российских специалистов.  Коммерсантъ

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