Переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно — Зеленский
09:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании Эн-би-си, которое было показано в среду.
«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров». При этом он не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях возможного соглашения сторон.
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