Переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно — Зеленский

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании Эн-би-си, которое было показано в среду.

«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров». При этом он не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях возможного соглашения сторон.