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НОВОСТИ

Российские военные под Мариуполем разорвали кольцо, в которое попал спецназ - Кадыров

09:32 17.03.2022 Источник: РБК

Российские военные прорвали кольцо около Мариуполя, в которое были взяты российские спецназовцы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, бойцы были окружены в течение нескольких дней. Украинские военные дважды предлагали им сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге», рассказал Кадыров.

«В ходе спецоперации сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов», — сообщил он.  РБК

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