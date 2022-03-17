Российские военные под Мариуполем разорвали кольцо, в которое попал спецназ - Кадыров

09:32 Источник: РБК

Российские военные прорвали кольцо около Мариуполя, в которое были взяты российские спецназовцы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, бойцы были окружены в течение нескольких дней. Украинские военные дважды предлагали им сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге», рассказал Кадыров.

«В ходе спецоперации сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов», — сообщил он. РБК