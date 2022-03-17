Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему — Володин
10:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден начинает понимать, что ему придется отвечать за происходящее на Украине. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. <…> К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент РФ Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», — отметил Володин.
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