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Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему — Володин

10:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден начинает понимать, что ему придется отвечать за происходящее на Украине. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. <…> К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент РФ Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», — отметил Володин.

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