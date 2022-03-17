Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден начинает понимать, что ему придется отвечать за происходящее на Украине. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. <…> К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент РФ Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», — отметил Володин.