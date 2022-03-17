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Индия может импортировать 15 млн баррелей российской нефти по сниженной цене - СМИ

10:05 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия может импортировать в текущем году 15 млн баррелей российской нефти по сниженной стоимости. Об этом сообщила в четверг газета Business Standard.

По сведениям газеты, поставка может быть осуществлена на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.

При этом издание напомнило, что Нью-Дели "не нарушит санкционный режим", установленный на прошлой неделе Вашингтоном в отношении энергоносителей из России. Президент США Джо Байден своим указом 9 марта запретил импорт нефти из РФ в качестве санкций в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия изучит предложение Москвы о продаже сырой нефти по сниженным тарифам путем взаиморасчетов в рублях и рупиях в условиях продолжающегося кризиса на Украине.

Индия на 88% удовлетворяет свои потребности в нефти за счет импорта. С апреля 2021 года по январь 2022 года южноазиатская республика импортировала 176 млн тонн нефти, 2% от этого объема (3,6 млн тонн) составили поставки российской нефти.

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