Страны, отправляющие вооружение и наемников на Украину, создают себе проблемы — МИД РФ
10:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что страны, которые отправляют на территорию Украины вооружение и наемников, сами создают себе проблемы.
«Если такое решение [о предоставлении вооружения Украине] принимается, не только вопрос Словакии, но и другими странами, они создают себе проблемы. Как и вербовка наемников, это происходит через посольства Украины по всему миру», — сказала она в эфире проекта «Соловьев Live».
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