В Подмосковье начались проверки поставщиков стройматериалов в связи с резким повышением цен

10:27

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области после обращения подмосковного Минстроя запросило у компаний информацию о причинах повышения цен на строительные материалы. Среди них: ООО «РОКВУЛ», ООО «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест», АО «ТАРКЕТТ РУС» и другие.

В ведомстве подчеркнули, что за непредоставление информации компаниям грозит административный штраф. В частности, эта мера уже коснулась ООО «ТулаНеруд», «Металлсервис-Москва», «Русская Стратегия», ООО «БЕТОН 25», «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест» и АО «ТАРКЕТТ РУС».

Административное наказание для юрлиц составляет от 50 до 500 тыс. руб.

Также УФАС по Московской области возбудило дело в отношении ОАО «Бонолит-Строительные решения» из-за установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Если вина предприятия будет доказана, ему грозит оборотный штраф от 1 до 15% либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки от реализации товара на рынке.