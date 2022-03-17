В Подмосковье начались проверки поставщиков стройматериалов в связи с резким повышением цен
10:27 17.03.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
В ведомстве подчеркнули, что за непредоставление информации компаниям грозит административный штраф. В частности, эта мера уже коснулась ООО «ТулаНеруд», «Металлсервис-Москва», «Русская Стратегия», ООО «БЕТОН 25», «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест» и АО «ТАРКЕТТ РУС».
Административное наказание для юрлиц составляет от 50 до 500 тыс. руб.
Также УФАС по Московской области возбудило дело в отношении ОАО «Бонолит-Строительные решения» из-за установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Если вина предприятия будет доказана, ему грозит оборотный штраф от 1 до 15% либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки от реализации товара на рынке.
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