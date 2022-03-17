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США много лет изучали на Украине передачу человеку заболеваний через летучих мышей — МО РФ

11:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США на базе лаборатории в Харькове в течение многих лет реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, МО РФ продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации Вашингтоном и его союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории страны.

«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — отметил Конашенков.

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