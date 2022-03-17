ВКС РФ уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
11:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — сказал он.
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