12:00 Источник: Lenta.ru

Спровоцированный НАТО кризис на Украине показал «ярко выраженное безумие» западных стран в области международной политики. Об этом пишет китайская Global Times.

Отмечается, что ситуация на Украине говорит об усиливающихся отклонениях от нормы в международном сообществе, которое действует под принуждением Соединенных Штатов и их союзников. «НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они вместе с альянсом действовали против России. Это неразумно и крайне низменно», — указывает издание. Lenta.Ru