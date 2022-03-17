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НОВОСТИ

В КНР отметили «ярко выраженное безумие» Запада

12:00 17.03.2022 Источник: Lenta.ru

Спровоцированный НАТО кризис на Украине показал «ярко выраженное безумие» западных стран в области международной политики. Об этом пишет китайская Global Times.

Отмечается, что ситуация на Украине говорит об усиливающихся отклонениях от нормы в международном сообществе, которое действует под принуждением Соединенных Штатов и их союзников. «НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они вместе с альянсом действовали против России. Это неразумно и крайне низменно», — указывает издание.  Lenta.Ru

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