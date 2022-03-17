Цветы и украшения: что покупали россияне в первой половине марта

11:25

Сбер представил аналитику потребительского рынка за первую половину марта. Как показывают данные банка, в период с 1 по 8 марта предсказуемо выросли траты россиян в магазинах цветов и подарков: в них совершено 9,2 млн покупок, в том числе 3,5 млн – 8 марта. Любопытно, что самые дорогие букеты приобретались накануне праздника: 7 марта средняя сумма покупки достигла 1695 руб. (в январе-феврале – 1170 руб.). Общая выручка магазинов цветов и подарков с 1 по 8 марта оценивается в 14,3 млрд руб.

Для продавцов ювелирных изделий канун Международного женского дня – тоже один из важнейших дней в году, который по числу покупок уступает только 30 декабря. В этом году 7 марта россияне совершили 260 тыс. покупок ювелирных изделий, а всего за период 1-8 марта – 1,4 млн. Средний чек одной покупки в этом году составил 7828 руб. (в 2021 году – 6131 руб.). Общий оборот торгующих ювелирными изделиями магазинов с 1 по 8 марта достиг 10,7 млрд руб.

В винных магазинах незначительное увеличение активности покупателей было отмечено в преддверии 23 февраля: с 21 по 27 февраля среднее число покупок в них составило 7,1 млн в день (+11% к аналогичному периоду прошлого года). Однако спрос быстро вернулся к обычному уровню – 6,4 млн ежедневных покупок с 28 февраля по 13 марта.

«Работа с большими данными позволяет нам оперативно отслеживать потребительскую активность россиян и состояние различных отраслей экономики, – рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов. – В этом году в преддверии 8 Марта мы отметили новую тенденцию – увеличение чека на букеты и ювелирные изделия».