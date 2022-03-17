Паралимпийский комитет России планирует обратиться в суд по месту расположения МПК
12:05 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паралимпийский комитет России (ПКР) готовит обращение в судебные инстанции по месту расположения Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, которые прошли с 4 по 13 марта.
«По примеру наших футболистов — это приобрело политическую окраску. Мы можем пойти по их пути, но эффект будет практически тот же. Мы готовим своим предложения в различные судебные инстанции, подбираем аргументы. И как сложится лояльная ситуация, продолжим движение», — сказал Рожков.
«У нас разные уставы — в МПК и Международном олимпийском комитете (МОК), свод правил не предполагает выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS), ее там [в Пекине] не было. Пункт 2.8 устава МОК предполагает, что на Играх работает специальная комиссия, более того, в случае отрицательного результата мы не имели бы права дальше вести судебные процессы по данному вопросу. Поэтому мы считаем, что должны серьезно подготовить вопросы, это касается и нанесения морального ущерба, и обращаться будем, скорее всего, не в CAS, а в судебные инстанции по месту расположения МПК и других общественных организаций. Мы с юристами над этой темой серьезно работаем», — добавил Рожков.
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