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В Москве выявили 1 352 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 352 против 1 621 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,05%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 726 264 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 42 против 40 днем ранее, до 42 328.

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