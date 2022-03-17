Китай, несмотря на кризис на Украине, продолжит экономическое сотрудничество с РФ - Минкоммерции
12:32 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай, невзирая на украинский кризис, продолжит на регулярной основе сотрудничать с Россией в сфере экономики. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Китай продолжит осуществлять регулярное торгово-экономическое сотрудничество и с РФ, и с Украиной», — ответил он на просьбу западного журналиста прокомментировать планы Минкоммерции КНР в свете событий на Украине.
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