Китай, несмотря на кризис на Украине, продолжит экономическое сотрудничество с РФ - Минкоммерции

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай, невзирая на украинский кризис, продолжит на регулярной основе сотрудничать с Россией в сфере экономики. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай продолжит осуществлять регулярное торгово-экономическое сотрудничество и с РФ, и с Украиной», — ответил он на просьбу западного журналиста прокомментировать планы Минкоммерции КНР в свете событий на Украине.