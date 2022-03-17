Западные СМИ не уйдут от ответственности за фейки о событиях на Украине — Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные средства массовой информации не смогут снять с себя ответственность за дезинформацию, которую они распространяют в связи с событиями на Украине. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эту ответственность западным средствам массовой информации снять с себя не получится», — сказала она.

«Ни разу не приехав в Донецк и Луганск за восемь лет, но описывая якобы невыполнение Москвой Минских договоренностей, рассказывая об ужасах, которые восемь лет якобы творились на Украине, но совершенно забывая рассказывать о том, что территория Украины восемь лет и до 2014 года состояла в том числе из Донецка и Луганска», — описала дипломат манеру освещения происходящего западными СМИ.

Ранее Захарова обратила внимание на публикацию итальянской газеты La Stampa («Стампа»), в которой фото с погибшими после обстрела ракетой «Точка-У» в Донецке выдается за снимок из Киева. Она указала, что данный материал является примером особого цинизма западной прессы.