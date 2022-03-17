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НОВОСТИ

Профицит бюджета РФ за январь — февраль составил 412,6 млрд руб. — Минфин

13:05 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе — феврале 2022 года, по предварительной оценке, составил 412,616 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

По итогам 2021 года профицит бюджета РФ составлял 514,76 млрд рублей.

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