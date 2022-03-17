РФ не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военную операцию на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будет ли РФ принимать во внимание это решение.