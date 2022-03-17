0
0
120
НОВОСТИ

РФ не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине — Песков

13:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военную операцию на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будет ли РФ принимать во внимание это решение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 17.03.2022
РФ выплатила купоны по евробондам в валюте, проблем не возникло — кабмин
0
20
13:37 17.03.2022
Представители Украины не намерены возвращать пленных матерям российских солдат
0
83
13:32 17.03.2022
МО РФ сообщило о создании блокпостов ВДВ на дорогах в Киевской области
0
125
13:05 17.03.2022
Профицит бюджета РФ за январь — февраль составил 412,6 млрд руб. — Минфин
0
123
13:00 17.03.2022
Западные СМИ не уйдут от ответственности за фейки о событиях на Украине — Захарова
0
134
12:32 17.03.2022
Китай, несмотря на кризис на Украине, продолжит экономическое сотрудничество с РФ - Минкоммерции
0
212
12:20 17.03.2022
В Москве выявили 1 352 заразившихся коронавирусом за сутки
0
164
12:05 17.03.2022
Паралимпийский комитет России планирует обратиться в суд по месту расположения МПК
0
200
12:00 17.03.2022
В КНР отметили «ярко выраженное безумие» Запада
0
260
11:32 17.03.2022
В России выявили 34 819 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
199

Возврат к списку