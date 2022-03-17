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НОВОСТИ

МО РФ сообщило о создании блокпостов ВДВ на дорогах в Киевской области

13:32 17.03.2022 Источник: Интерфакс

Блокпосты и опорные пункты российских десантников созданы на дорогах в Киевской области Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения Воздушно-десантных войск, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений, на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты", - сообщили в Минобороны РФ.

"Основная задача военнослужащих на блокпосту - обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов", - сообщило Минобороны РФ.

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