РФ выплатила купоны по евробондам в валюте, проблем не возникло — кабмин
14:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выполнила платежное поручение о выплатах купона по евробондам на 117 млн долларов в валюте, сообщили в четверг в правительстве РФ.
«Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет», — говорится в сообщении кабмина в телеграм-канале.
По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин РФ проинформирует дополнительно.
Как сообщалось ранее, Минфин России направил платежное поручение для выплаты купона по еврооблигациям на общую сумму 117,2 млн долларов. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что Россия подготовит платежное поручение в рублях для оплаты внешнего долга в случае, если не удастся оплатить в валюте.
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