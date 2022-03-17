МИД КНР высмеял публикацию «Бильд» о развернувшемся на полпути в Пекин самолете Лаврова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге с иронией отозвался о публикации в немецкой газете «Бильд» о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ночью якобы вылетел в Пекин, но его самолет развернули на середине пути.

«Лучше всего вам спросить об этом немецкую газету», — рассмеялся он в ответ на просьбу журналистов подтвердить соответствующий материал. «Откуда они взяли эту информацию?» — с улыбкой добавил Чжао Лицзянь.

В статье утверждается, что самолет с Лавровым на борту не долетел до места назначения, а развернулся над Новосибирском и сел в московском аэропорту Внуково.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в своем телеграм-канале также опровергла эту информацию. По ее словам, Лавров «допоздна работал на Смоленке», а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве. «Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут?» — задалась вопросом дипломат. Она указала, что подобный текст «не переплюнуть».