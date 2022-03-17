С Украины в сторону Белоруссии было выпущено две ракеты «Точка-У» — Лукашенко
16:12 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что за последнюю неделю с Украины по территории его страны было осуществлено как минимум два пуска ракет «Точка-У». Об этом сообщило агентство БелТА.
«В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет „Точка-У“ по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать», — сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу Ти-би-эс.
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