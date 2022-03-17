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Австрия не может за одну ночь избавиться от зависимости от газа из РФ — канцлер

17:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия не может быстро избавиться от зависимости от российского газа, однако будет работать в этом направлении. С таким заявлением выступил в четверг канцлер республики Карл Нехаммер на совместной пресс-конференции в Белграде с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

«Австрия не может за ночь избавиться от зависимости от российского газа», — подчеркнул он, отметив, что страна будет работать над этим в долгосрочной перспективе.

Как сообщила в свою очередь Брнабич, в ходе переговоров с Нехаммером сербской стороне было сказано, что на полный отказ от газа из РФ Австрии потребуется 10 лет.

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