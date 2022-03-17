Крупным компаниям РФ теперь нечего опасаться, они могут спокойно работать в Крыму — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму, потому что на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — сказал он.

Глава государства пояснил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».