0
0
106
НОВОСТИ

Крупным компаниям РФ теперь нечего опасаться, они могут спокойно работать в Крыму — Путин

16:32 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму, потому что на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — сказал он.

Глава государства пояснил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 17.03.2022
Австрия не может за одну ночь избавиться от зависимости от газа из РФ — канцлер
0
35
16:12 17.03.2022
С Украины в сторону Белоруссии было выпущено две ракеты «Точка-У» — Лукашенко
0
140
16:03 17.03.2022
Собянин анонсировал меры поддержки столичной фармацевтической отрасли
0
135
16:00 17.03.2022
Муфтии объявили шахидами погибших в Украине российских солдат-мусульман - СМИ
0
221
15:12 17.03.2022
МИД КНР высмеял публикацию «Бильд» о развернувшемся на полпути в Пекин самолете Лаврова
0
288
15:00 17.03.2022
Включение в список недружественных стран не означает для них «ничего хорошего» — МИД РФ
0
255
14:57 17.03.2022
СберЗвук бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит СберПрайм
0
186
14:48 17.03.2022
Сбер и Агентство по страхованию вкладов будут сотрудничать в сфере реализации активов
0
220
14:32 17.03.2022
Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих
0
287
14:12 17.03.2022
Индия меняет стратегию внешней торговли, чтобы сохранить экспорт в РФ — министр
0
345

Возврат к списку