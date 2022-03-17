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ВС РФ располагают документами, подтверждающими передачу биопроб из Украины третьим странам

17:12 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России располагают документами, подтверждающими передачу биопроб из Украины третьим странам, в том числе Германии, Великобритании и Грузии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию. Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу 5 тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институт Леффлера в Германии», — сказал Кириллов.

По его словам, «анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются, по сути, втемную и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований».

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