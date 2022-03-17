В Минске обнаружен повешенным бежавший в Белоруссию польский солдат
17:40 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства смерти бежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко, который был найден повешенным в Минске. Об этом проинформировал в четверг Следственный комитет. По его данным, эксперты не исключают «насильственный характер смерти».
«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — отмечается в тексте.
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