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Роскосмос после выхода ЕКА из проекта «ЭкзоМарс» решил самостоятельно запустить миссию

17:48 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа Европейского космического агентства (ЕКА) от участия в проекте «ЭкзоМарс». Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких „европейских друзей“ с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

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