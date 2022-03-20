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НОВОСТИ

Андрей Воробьев рассказал подмосковным аграриям о мерах поддержки в условиях санкций

18:37 17.03.2022

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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на каширском предприятии ООО «Агрокультура Групп» провели совещание с подмосковными аграриями. Обсуждался вопрос, как обеспечить стабильную и бесперебойную работу АПК в условиях санкционного давления.

«Цель нашей встречи – оказать максимальную помощь, субсидирование ли это процентной ставки по коммерческим кредитам или погектарная поддержка. Нам важно услышать, какие проблемы у вас со сбытом и как увеличить производство», – сказал Андрей Воробьёв.

Один из главных вопросов – импортозамещение, чтобы отечественное производство не зависело от «настроения» иностранных партнеров. Это касается в первую очередь средств защиты растений, запчастей и семян.

«На семена мы обращаем особое внимание. В этом году будет запущена федеральная программа семенного материала в стране, чтобы зависимость от импортных поставок была максимально снижена. У нас есть проект по семеноводческому центру на юге Подмосковья – в Зарайске и Серебряных Прудах», – сообщил Андрей Разин.

Подмосковье, как и вся Россия, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят. В регионе планируют построить в Подмосковье племенное предприятие для выпуска «родительского яйца». Это тонкая селекционная работа. Но в РФ есть специалисты, которые могут и знают, как реализовать проект. В Подмосковье в свое время с нуля создали многие отрасли, например, производство сыра.

В регионе приняты следующие меры поддержки сельскохозяйственной отрасли:

- объем господдержки увеличен на 1 млрд руб. за счет областного бюджета и на 600 млн руб. за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготных субсидируемых кредитов на сумму до 8,5 млрд руб.;

- из средств области выделено еще 368 млн руб. на погектарную поддержку – вместо 2,5 тыс. руб. за гектар теперь 4 тыс.;

- увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования до 480 млн руб. Это позволит аграриям брать кредиты под 5%;

- 200 млн руб. - на стимулирование производства молока и содержание племенных животных;

- в апреле стартует новая программа – «Подмосковные 10 гектаров». Фермерам будут безвозмездно предоставлять землю. Определены 3 пилотных округах – Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Сбор заявок начался;

- планируется выделить дополнительные средства на поддержку производства хлеба.

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