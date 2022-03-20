Италия отменяет "ковид-паспорта" с 1 мая

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия откажется от санитарных паспортов с 1 мая. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца во время пресс-конференции.

«Мы движемся в направлении отказа от ковид-сертификатов: с 1 апреля они не будут требоваться для посещения большинства мест на открытом воздухе, а с 1 мая также и в закрытых помещениях», — заявил министр. Его выступление транслировала пресс-служба итальянского правительства.