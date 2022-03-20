Константин Эрнст покидает совет директоров МТС

22:30

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст с 17 марта покидает совет директоров МТС, говорится в сообщении компании.

Эрнст был избран в совет директоров МТС в качестве независимого директора в июне 2020 года. В середине марта он был включен в санкционные списки ЕС: против Константина Эрнста ввели санкции Канада, Швейцария и Британия.

МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Вера Цветкова